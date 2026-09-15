15 сентября открывается четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутаты приступают к работе, которая определит законодательную повестку страны на ближайшие месяцы.

Накануне на заседании Совета был рассмотрен примерный график подготовки вопросов.

В период третьей сессии было принято 78 законопроектов, значительная часть которых касается международной деятельности и ратификации соглашений.

Теперь в центре внимания экономика: готовятся законопроекты по сельскому хозяйству, кредитно-финансовой сфере, промышленной безопасности. Ожидается внесение поправок в законы о лицензировании, охране труда и трудовых отношениях. Также на повестке концепция закона о волонтерской деятельности.

План на второе полугодие включает более 50 мероприятий: семинары, выездные заседания и круглые столы.