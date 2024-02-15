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Политика
15 февраля прошло первое заседание по подготовке ВНС - обсудили, что нужно сделать до первого заседания Всебелорусского собрания
15.02.2024
22:19
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Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
7 часов назад
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Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
18 часов назад
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
21 час назад
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
24 часа назад
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
24 часа назад
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
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На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
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Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
1 час назад
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
1 час назад
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
1 час назад
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МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке
2 часа назад
Курсы валют на 13 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к юаню
7 часов назад
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22 часа назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
12.11.2024
11:00
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12.11.2024
09:55
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Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
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2 часа назад
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
1 час назад
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
2 часа назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
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18:36
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17:24
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18:35
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