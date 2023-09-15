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15 сентября пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Что в повестке?

Сегодня пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Главными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Обсудят и общую большую работу в сфере импортозамещения.

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