15 сентября пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Что в повестке?

Сегодня пройдут переговоры президентов Беларуси и России. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Главными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Обсудят и общую большую работу в сфере импортозамещения.