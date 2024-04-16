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16 апреля ЦИК Беларуси подведет итоги выборов делегатов ВНС
Центризбирком Беларуси сегодня озвучит итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от гражданского общества и местных советов депутатов.
Центральная избирательная комиссия организует прямую трансляцию заседания, которая будет доступна на сайте ЦИК с 11 часов.
Напомним, выборы делегатов от гражданского общества и местных советов депутатов проходили во всех регионах страны с 1 по 10 апреля. В полном составе делегатами являются депутаты Минского горсовета. Всего в новом статусе наши интересы будут представлять 1 200 человек.
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