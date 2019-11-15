17 ноября во Дворце Республики начнет работать информационный центр Центризбиркома

Эпицентром новостей о ходе основного дня голосования в Палату представителей Национального собрания станет Дворец Республики. 17 ноября здесь начнет работать информационный центр Центризбиркома. В воскресенье, 17 ноября, здесь ожидается репортерский аншлаг. За выборами в парламент будет следить около 700 журналистов. Александр Лучонок продолжит. Самые свежие цифры и последнюю информацию журналисты будут получать из малого зала. Именно здесь в формате пресс-конференций буквально каждые два часа сотрудники Центризбиркома будут рассказывать о ходе голосования. При подготовке локации учли все для оперативной работы. Так, например, нам, репортерам, выходить в прямые эфиры можно будет, так сказать, не отходя от информационного потока. Буквально в нескольких метрах от входа в зал расположились вот такие специальные стенды главных каналов страны.







Оборудование расставлено и готово к работе, но пока его все еще интенсивно тестируют. В самый ответственный момент техника должна работать как часы. Информацию об избирательной кампании можно будет передать через интернет, а любители более консервативной связи смогут позвонить в любую точку мира. О голосовании в регионах будут сообщать посредством конференц-связи. Запланированы прямые линии с членами ЦИК и руководителями избирательных комиссий из регионов.







Журналисты станут такими ретрансляторами информации о ходе голосования. Кстати, здесь же в день выборов начнут работать и международные наблюдатели, политологи и правоведы, которые будут давать оценку политической гонке в парламент. С экспертами можно будет договориться об интервью в прямом эфире в специальных зонах или даже побеседовать вне телекамеры тет-а-тет. С самого утра в воскресенье работать в инфоцентре начнут корреспонденты Агентства теленовостей. Для масштабного освещения избирательной кампании Белтелерадиокомпания задействовала 7 камер и передвижную телестанцию. Благодаря техническим возможностям в прямой эфир можно будет выходить сразу с нескольких точек.



Следить за происходящим в малом зале можно практически из любой точки информационного центра, здесь расположились десятки телекамер. Первую пресс-конференцию они зафиксируют 17 ноября в 10:00.



