В мае на территории Беларуси пройдет заседание Совета ПА ОДКБ

Выездное заседание Совета ПА ОДКБ пройдет в мае на территории Беларуси. Об этом заявилпредседатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Олег Белоконев на заседании Совета Палаты представителей, сообщаетБелТА.

"В 2023 году Республика Беларусь приняла председательство в Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому, безусловно, ряд ключевых, особо важных мероприятий будет проводиться на территории нашей страны. Одним из таких мероприятий является выездное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которое запланировано на май, - сказал Олег Белоконев. - В данном мероприятии примут участие члены Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Это мероприятие позволит обменяться мнениями, повысить уровень межпарламентского взаимодействия, скоординировать позицию на международной арене, безусловно, обсудить какие-то проблемные вопросы, которые могут к этому времени возникнуть, а также юридические аспекты коллективной безопасности государств - членов ОДКБ".



По его словам, парламентское сотрудничество является достаточно эффективным механизмом в укреплении сотрудничества между государствами - членами ОДКБ. "Мы постоянно собираемся, обсуждаем различные вопросы, созданы комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Есть вектор военный, который идет через объединенный штаб организации, есть межпарламентский, который идет по линии Парламентской ассамблеи данной организации. И, безусловно, ключевые аспекты переплетаются - и военные, и международные, и политические. Поэтому сейчас одним из ключевых вопросов является информационная безопасность", - дополнил парламентарий.

