18 % населения Земли и 65 % мировых пахотных земель - где находится один из перспективнейших рынков

Мы можем предложить, с одной стороны, то, что на поверхности. Предложить нашу великолепную сельхозтехнику и оборудование для нужд аграрного сектора. Но я бы смотрел на возможности более широко. Речь идет не только о поставках техники. Надо предлагать комплексные решения, связанные с передачей и трансфером технологий, связанные с передачей нашего опыта в растениеводстве или животноводстве. Не стоит забывать о вопросах обучения. У нас великолепная база в Академии наук. Понятно, что будет не все сразу и одномоментно. Но это наши сильные стороны - их нужно использовать и предлагать.

Павел Взяткин