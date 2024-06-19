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18 % населения Земли и 65 % мировых пахотных земель - где находится один из перспективнейших рынков
В 2023 году на африканском континенте проживали почти 1,5 млрд человек или 18 % населения Земли. К 2050 году, согласно прогнозам, будет более 2 млрд. Быстро растут производства, на долю Африки приходится 65 % мировых пахотных земель и треть мировых полезных ископаемых. В общем, это колоссальный потенциал для развития. Поэтому белорусам нужно активнее входить и закрепляться на огромном рынке.
С определенной степенью понимания, но все же я вынужден констатировать, что регион, за который я отвечаю - скажу дипломатично - находится далеко не в числе приоритетов наших предприятий и отраслей. Да, понятно, что это новый рынок, что это рынок тяжелый. Понятно, что есть географическая удаленность. Понятно, что есть определенные риски, как с любым новым регионом и новой страной. Понятно, что есть инерция, хорошая маржинальность, сложившиеся товарные потоки и схемы в работе с нашими традиционными партнерами. Но такая ситуация не может удовлетворять.
Основа местной экономики - сельское хозяйство. Это почти треть ВВП. Примерно две трети населения прямо или косвенно заняты в сфере АПК. Поэтому интерес к сотрудничеству именно в аграрной сфере огромный. Кения заинтересована в покупке белорусских тракторов и калийных удобрений. Это не раз публично отмечали профильные министры.
Кения тоже называет себя большой аграрной державой, которой важно не только убрать, но и сохранить урожай. Сейчас потери довольно серьезные, крупные территории и вовсе не обрабатываются.Местные фермеры говорят: дайте нам белорусскую технику. А Министерство торговли Кении предлагает создать большой шоу-рум белорусских железных машин. Власти готовы свободно выделить землю, оборудование не будет облагаться налогами, и его можно будет свободно перемещать в регионе. Здесь уверены, что такой подход привлечет интерес и других государств, которые рядом: Уганда, Конго, Руанда.
В Кении не скрывают свою главную цель: увеличить продуктивность сельского хозяйства и уменьшить потери урожая. Тем более что почти 70 % населения называют АПК главным источником для получения средств. Беларусь готова помочь африканским партнерам.
Мы можем предложить, с одной стороны, то, что на поверхности. Предложить нашу великолепную сельхозтехнику и оборудование для нужд аграрного сектора. Но я бы смотрел на возможности более широко. Речь идет не только о поставках техники. Надо предлагать комплексные решения, связанные с передачей и трансфером технологий, связанные с передачей нашего опыта в растениеводстве или животноводстве. Не стоит забывать о вопросах обучения. У нас великолепная база в Академии наук. Понятно, что будет не все сразу и одномоментно. Но это наши сильные стороны - их нужно использовать и предлагать.
У Кении нет нефти, но есть работящие и трудолюбивые люди. Им бы технологии и технику. Тем более что местный бизнес во всех смыслах ждет белорусов.
Действительно ли санкционный прессинг - это время возможностей и кто выступает против однополярного диктатазападных ценностей.Места, где еще не былокамер белорусских телеканалов.Четыре крупнейших континента: люди, города,предприятия,где знают, ценяти уважают Минск. О сотрудничестве сАфрикой смотрите в выпуске проекта "Понятная политика. Большое путешествие".
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