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19-й саммит Движения неприсоединения: Уганда настроена на сотрудничество с Беларусью
В африканском городе Кампала продолжается активная работа на полях 19-го саммита Движения неприсоединения.
18 января глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие в пятой министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН. Также Сергей Алейник провел ряд переговоров с представителями Алжира, Филиппин, КНДР и самой Уганды. Среди обсуждаемых вопросов - сотрудничество в сельском хозяйстве, поставки белорусской техники, кооперационные проекты. Так, глава МИД Алжира обратил внимание на высокое качество продукции из Беларуси и широкое признание достоинств белорусской техники. Министр иностранных дел Уганды подтвердил планы посетить в 2024 году Минск с официальным визитом.
Кроме того, Сергей Алейник провел переговоры с индийским коллегой. Министры обсудили наращивание объемов взаимной торговли, развитие совместных проектов, вопрос создания единой валютной системы в рамках БРИКС. Также стороны договорились провести в Минске заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, промышленности и науки.
А 19 января Сергей Алейник выступил на пленарном заседании глав государств и правительств Движения неприсоединения. Он отметил, что конфликтов на планете становится все больше, роль "Движения неприсоединения" в их возможном урегулировании невозможно переоценить.
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