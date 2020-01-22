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1 февраля ожидается визит госсекретаря США в Минск
Визит госсекретаря США в Минск ожидается 1 февраля. Об этом информирует МИД Беларуси. Напомним, Майк Помпео планировал прилететь в белорусскую столицу в начале января. Однако поездку отложили из-за нападения на американское посольство в Багдаде.
Планируется, что в ходе своего первого визита в Минск будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.Также будет затронут вопрос обмена послами.
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