1 февраля ожидается визит госсекретаря США в Минск

Визит госсекретаря США в Минск ожидается 1 февраля. Об этом информирует МИД Беларуси. Напомним, Майк Помпео планировал прилететь в белорусскую столицу в начале января. Однако поездку отложили из-за нападения на американское посольство в Багдаде.



Планируется, что в ходе своего первого визита в Минск будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.Также будет затронут вопрос обмена послами.



