2 июля лидеры Беларуси и Индонезии проведут переговоры

Минск и Джакарта - в поисках новых точек взаимодействия. Есть обоюдный интерес к развитию сотрудничества. Его перспективы 2 июля обсудят лидеры Беларуси и Индонезии. Александр Лукашенко и Прабово Субианто проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Президент Беларуси находится в Индонезии с официальным визитом. Страна тысячи островов - сегодня крупнейшая экономика АСЕАН и одно из самых быстрорастущих государств Глобального Юга. Наши страны готовы стать друг для друга точкой опоры в своих зонах влияния: в Юго-Восточной Азии и в Евразийском экономическом союзе.

Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Важнейший из них - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества наших стран до 2030 года.