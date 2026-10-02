2 октября в Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета
Автор:Редакция news.by
2 октября в Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном форматах. Основное внимание сосредоточено на экономической повестке. Участники рассмотрят ключевые интеграционные треки: работу на опережение в промышленности, энергетике и транспортно-логистической сфере.
В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять государств-членов. Суммарное население составляет более 185 млн человек. Страны формируют общее экономическое пространство с единым рынком товаров и услуг, трудовых ресурсов и капитала.