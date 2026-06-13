2 тыс. единиц техники, переработка какао-бобов и кибербезопасность: что Беларусь предлагает Гане

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Беларусь активно осваивает африканский рынок, и Гана может стать новой точкой опоры в Западной Африке. О том, почему эта страна так перспективна для сотрудничества, какие компетенции Беларусь готова предложить и как репутация надежного партнера помогает выстраивать диалог, рассказал директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич в "Актуальном интервью".

Гана - стратегический партнер в Западной Африке

Африканский рынок является для Беларуси стратегическим. Нельзя сказать, что это новое направление, скорее, хорошо забытое старое, однако в последнее время белорусская сторона значительно активизировалась, действия стали более системными, продуманными и адаптированными под местные реалии.

"Гана не только может, она и должна стать одной из точек опоры в Западной Африке для нас. Это очень перспективный партнер", - подчеркнул Николай Борисевич.

директор Национального центра поддержки экспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b2aee4e-8d6c-4215-9042-8978e3363e8b/conversions/9f7a41d0-7227-4494-9b5e-d020f0451d2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b2aee4e-8d6c-4215-9042-8978e3363e8b/conversions/9f7a41d0-7227-4494-9b5e-d020f0451d2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b2aee4e-8d6c-4215-9042-8978e3363e8b/conversions/9f7a41d0-7227-4494-9b5e-d020f0451d2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b2aee4e-8d6c-4215-9042-8978e3363e8b/conversions/9f7a41d0-7227-4494-9b5e-d020f0451d2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

После переговоров между лидерами двух стран деловому сообществу дан "зеленый свет" - созданы благоприятные условия для развития бизнеса по различным направлениям.

Обсуждалась не просто купля-продажа, а глубокая кооперация. В частности, речь шла о возможной переработке какао-бобов на территории Беларуси, что сделало бы страну точкой опоры для Ганы в Европе.

Белорусские возможности и компетенции в таких областях, как сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, фармацевтика, здравоохранение, образование, информационные технологии и информационная безопасность, вызывают большой интерес у африканских партнеров.

Стороны пришли к пониманию, что в современных условиях нельзя ограничиваться только торговлей. Хотя взаимный рост товарооборота - это хорошо, обе стороны заинтересованы в углубленной кооперации и повышении добавленной стоимости во взаимной торговле.

"Если мы говорим о поставках нашей сельхозтехники, то это и комплексное сопровождение, и обучение персонала, и своевременные поставки запчастей. Этот механизм уже отработан и будет работать", - отметил директор центра.

площадь в Гане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6e9d4e-edd4-4b49-bc70-a1d7417c73a4/conversions/0ea04808-6d8c-45a4-8da7-2abe18e83c65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6e9d4e-edd4-4b49-bc70-a1d7417c73a4/conversions/0ea04808-6d8c-45a4-8da7-2abe18e83c65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6e9d4e-edd4-4b49-bc70-a1d7417c73a4/conversions/0ea04808-6d8c-45a4-8da7-2abe18e83c65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce6e9d4e-edd4-4b49-bc70-a1d7417c73a4/conversions/0ea04808-6d8c-45a4-8da7-2abe18e83c65-xl-___webp_1920.webp 1920w

Партнерство, а не колониальный подход

Особо подчеркивалось, что Беларусь не только продает технику, но и - что особенно ценно - делится компетенциями и технологиями. Этот аспект не раз отмечали африканские партнеры.

"Беларусь приходит с партнерским созидательным началом на африканский континент, в Гану в частности. Это не тот опыт, который, к сожалению, у них был до этого. Это новые равноправные, взаимовыгодные, партнерские отношения", - заявил Николай Борисевич.

В Гане более 40 % населения занято в сельском хозяйстве, а большая доля ВВП приходится на промышленность - здесь есть очевидные точки соприкосновения с Беларусью. У правительства Ганы амбициозная программа механизации: озвучивались цифры о контрактации и поставке около 2 тыс. единиц белорусской сельскохозяйственной техники в ближайшее время.

Однако традиционные ниши - сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика - не ограничивают возможности. Обсуждались также перспективы сотрудничества в сфере образования, туризма и технологий. Экономика Ганы - одна из быстроразвивающихся в Африке с точки зрения цифровизации, но при этом страна получает на 40 % больше кибератак, чем в среднем по миру.

"Наши компании предлагают свои уникальные, действительно уникальные решения в области информационной безопасности, кибербезопасности. И это встречает встречный спрос с ганской стороны", - отметил эксперт.

Бизнес-форум: площадка для прямых контактов

Такие площадки, как Белорусско-ганский бизнес-форум, позволяют найти точки соприкосновения. На мероприятии собралось около 200 регистраций от белорусских компаний из сферы здравоохранения, образования, туризма, фармацевтики, IT-сектора, а также медицинские образовательные учреждения.

"Можно много лет быть знакомым, но если ты не общаешься, не слышишь партнера, не понимаешь его потребности, дальнейшее развитие невозможно. Такие площадки позволяют установить прямые связи, развивать бизнес и понимать друг друга", - пояснил Николай Борисевич.

Белорусско-ганский бизнес-форум news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/967efdc8-8a05-4280-9439-e204ca3904c9/conversions/2079f7a8-88b1-45ec-81ae-422c79a41a4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/967efdc8-8a05-4280-9439-e204ca3904c9/conversions/2079f7a8-88b1-45ec-81ae-422c79a41a4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/967efdc8-8a05-4280-9439-e204ca3904c9/conversions/2079f7a8-88b1-45ec-81ae-422c79a41a4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/967efdc8-8a05-4280-9439-e204ca3904c9/conversions/2079f7a8-88b1-45ec-81ae-422c79a41a4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Репутация надежного партнера: пример Зимбабве

Репутация Беларуси в Африке помогает организовывать мероприятия с новыми странами. Она здесь работает так же, как и в человеческих отношениях: если ты известен как надежный партнер и достойный человек, это создает хорошие предпосылки для диалога. Яркий пример - Зимбабве.

"За два года при помощи наших технологий страна превратилась из импортера в экспортера сельхозпродукции. Это реальный пример того, как обмен технологиями и специалистами, активное взаимодействие дает конкретный результат", - подчеркнул директор Национального центра поддержки экспорта.

Сотрудничество с Ганой сейчас находится в начале пути, однако начало уже положено. Сам Президент принял участие в бизнес-форуме, что говорит о высоком уровне внимания с обеих сторон.

В белорусском государстве, как отметил эксперт, отработана четкая система двустороннего взаимодействия: работа торгово-экономических комиссий, отчетность правительству, контроль за реализацией договоренностей и работа над ошибками.