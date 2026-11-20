Укрепить межпарламентское взаимодействие, а также выработать согласованные подходы к решению актуальных вопросов на пространстве СНГ: в Туркменистане продолжается работа осенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У Беларуси и Туркменистана совпадают точки зрения по абсолютно всем позициям глобальной повестки, поэтому мы будем развивать все эти направления. Площадка МПА СНГ - это замечательная возможность для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы согласовать свои позиции и работать на укрепление суверенитета наших независимых стран".

20 ноября - второй день. На полях международной площадки состоится 61-е пленарное заседание ассамблеи. Законодатели рассмотрят и примут пакет модельных документов в сферах миграции, социальной политики и обеспечения региональной безопасности.