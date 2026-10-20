20 октября в Беларусь прибудет парламентская делегация Мьянмы

Новый импульс в эти дни получает диалог Минска и Нейпьидо. В Беларусь с официальным визитом прибывает парламентская делегация Мьянмы.

В центре внимания - расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества, а также укрепление межпарламентских контактов. Одна из ключевых встреч пройдет в Совете Республики.

Зарубежных гостей также ждут на флагманских производственных площадках, включая МАЗ и МТЗ.

Расширение промышленной кооперации и запуск совместных проектов - одна из целей долгосрочного партнерства Беларуси и Мьянмы.

Стороны обозначают и конкретные ориентиры по наращиванию взаимной торговли. Только за I полугодие 2026 года товарооборот вырос в 2,5 раза.

Важным шагом в развитии дипломатических отношений стало открытие посольств в обоих государствах. Это существенно упрощает прямые контакты для бизнеса и ведомств, а также ускоряет подготовку совместных инициатив.

Шире увидеть потенциал Беларуси представители делегации смогут в Парке высоких технологий, в программе также посещение торгового центра "Першы Нацыянальны гандлёвы дом".