20 января - значимая дата в истории: 30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Китая

За это время страны совершили настоящий прорыв в экономическом сотрудничестве. Объем двусторонней торговли увеличился в 50 раз! Совместные большие проекты выстояли даже под ударом эпидемии. Китайский капитал присутствует во многих сферах экономики Беларуси. Автомобили Geely, биотехнологическая корпорация, индустриальный парк "Великий камень" стали центром притяжения технологий и капитала. Недавно в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов. Страны твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, и это отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества. Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, как и раньше, поддерживает нашу страну в выборе пути развития, который соответствует национальным особенностям.