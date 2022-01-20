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20 января - значимая дата в истории: 30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и Китая

Важная дата в истории двустороннего сотрудничества. Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая сегодня 30 лет.

За это время страны совершили настоящий прорыв в экономическом сотрудничестве. Объем двусторонней торговли увеличился в 50 раз! Совместные большие проекты выстояли даже под ударом эпидемии. Китайский капитал присутствует во многих сферах экономики Беларуси. Автомобили Geely, биотехнологическая корпорация, индустриальный парк "Великий камень" стали центром притяжения технологий и капитала. Недавно в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов. Страны твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, и это отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества. Китай выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, как и раньше, поддерживает нашу страну в выборе пути развития, который соответствует национальным особенностям.

Новые масштабные проекты Беларуси и Китая

Стороны договорились также о новых масштабных проектах в сфере образования, о продолжении финансовой поддержки. Новые импульсы получат компании "Великого камня", в частности, машиностроительного кластера, производства электроники. Будет развиваться традиционная китайская медицина, включая производство вакцины от коронавируса.

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