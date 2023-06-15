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22 года назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана была образована ШОС
15 июня - дата создания значимой интеграционной структуры. В этот день 22 года назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана была образована Шанхайская организация сотрудничества.
С днем основания организации поздравления генеральному секретарю ШОС Чжан Мину направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, за время своего существования ШОС превратилась в мощную многопрофильную структуру, заняла достойное место в иерархии международных организаций, став центром притяжения для многих государств Евразии. И значение организации в современных условиях только возрастает. Александр Лукашенко поблагодарил генерального секретаря за неизменно внимательное и конструктивное отношение к взаимодействию с Беларусью, а также за работу по вступлению нашей страны в организацию в качестве полноправного члена.
Президент заверил, Минск привержен принципам "шанхайского духа" и выразил надежду, что в самое ближайшее время Беларусь присоединится ко всем правовым документам и активно включится во все форматы функционирования ШОС в новом статусе.
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