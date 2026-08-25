25 августа в Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ

25 августа в Минске пройдет заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ. В центре внимания - подготовка к декабрьскому саммиту глав правительств в Москве.

Также постпреды обсудят реализацию решений об институтах наблюдателя и партнера Содружества и развитие формата "СНГ плюс". Отдельным пунктом повестки станет обсуждение практических и правовых шагов, связанных с оформлением выхода Молдовы из организации.

Встреча пройдет в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске.