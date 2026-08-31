25 лет организации: каким будет юбилейный саммит ШОС

Бишкек к саммиту Шанхайской организации сотрудничества готовился не один месяц. Лидеры почти двух десятков государств соберутся в столице Кыргызстана. Ждут на саммите и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Бишкек впервые принимает событие такого политического масштаба - это очень чувствуется и по количеству построенных объектов, и по уровню безопасности в городе, и в целом по настроению людей. Для Кыргызстана важно сейчас быть в повестке, развиваться, делать упор не только на торговлю, искать партнеров. ШОС - про все это в том числе.

Юбилейный саммит: 25 лет организации

Этот саммит ШОС юбилейный. Поэтому главный вопрос повестки для самой организации - как после четверти века откалибровать общую работу. Председательство Кыргызстана проходило под девизом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию". Это то, к чему стремятся все.

Развитие кооперационных связей

По официальным данным, за последние 4 года именно благодаря ШОС Кыргызстан смог увеличить товарооборот со странами-участницами организации в 2 раза. Это дало хороший финансовый толчок кооперационным связям. Что касается сотрудничества с Беларусью, главная задача сейчас - довести цифры товарооборота до полумиллиарда долларов.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

"Буквально месяц назад в ходе официального визита нашего министра иностранных дел в Кыргызстан мы открыли крупный торговый дом, где представлена широкая линейка продуктов питания наших производителей. Самое главное - мы не останавливаемся на этом, работаем над масштабированием этого проекта не только в столице, а и в регионах. Буквально сегодня наш министр иностранных дел будет участвовать в торжественном подписании договора о запуске совместного предприятия по производству электрических трансформаторов электротехнического завода имени В. И. Козлова. Это очень значимый проект, который весьма важен с точки зрения нашего промышленного сотрудничества".

Что такое ШОС?

Беларусь, напомним, полноправным членом ШОС стала в 2024 года. С этого момента страна занимает проактивную позицию особенно в области промышленности и сельского хозяйства. Официальный Минск стал 10-м членом организации.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран. В статусе наблюдателей - Монголия и Афганистан. Еще 15 государств выступают партнерами по диалогу. Среди них, например, Армения, Азербайджан, Египет, Камбоджа, Турция, Саудовская Аравия. В пересчете на цифры ШОС - это территория 65 % всей Евразии с общим населением в 3,5 млрд человек. Рынок огромный.

При этом у организации сразу несколько направлений работы: безопасность, экономика, транспортные коридоры и политическое взаимодействие, т. е. курс на повышения уровня жизни. Нужно понимать, что ШОС задумывался не как военный блок, но внутри организации есть региональная антитеррористическая структура. О функционировании всех этих направлений и будут говорить на предстоящем саммите.

Для его проведения даже построили отдельный конгресс-холл "Ырыс Ордо". Рассчитан он одновременно на 2 тыс. человек. Здесь же на территории появилось и 8 резиденций - гостиниц для прилетевших лидеров.

Напомним, основной день саммита - 1 сентября.