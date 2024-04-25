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25 апреля - второй день работы VII ВНС. Какая повестка ожидает делегатов?

До начала второго дня Всебелорусского народного собрания остается несколько часов. Во Дворце Республики работает корреспондент АТН Евгений Горин. Какая повестка ожидает делегатов сегодня? (подробности в видео)

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