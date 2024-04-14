25 лет назад Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел в Белград под бомбами НАТО

Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на миллиметры, хоть немного приблизить мирное урегулирование этой проблемы. Что касается перспектив, я очень надеюсь, что это закончится миром в недалеком будущем, ибо тупик уже очевиден для обеих сторон. Но если для югославов эта война справедливая, отечественная, в защиту своего народа, то, я думаю, НАТО и западным государствам надо выходить из этого тяжелого положения.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1999 г.)