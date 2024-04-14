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25 лет назад Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел в Белград под бомбами НАТО

Президент Беларуси всегда был последовательным сторонником мира. Ровно 25 лет назад - 14 апреля 1999 года - Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел в Белград. Тогда Югославия подвергалась бомбардировкам НАТО, и гарантий безопасности нашему Президенту не давали. Более того -выслали истребители. Но глава Беларуси, как и весь народ, как и сербы - не те, с кем можно говорить языком шантажа и угроз. Александр Лукашенко прилетел по закрытому небу, чтобы "хоть на миллиметр приблизиться к миру".

Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на миллиметры, хоть немного приблизить мирное урегулирование этой проблемы. Что касается перспектив, я очень надеюсь, что это закончится миром в недалеком будущем, ибо тупик уже очевиден для обеих сторон. Но если для югославов эта война справедливая, отечественная, в защиту своего народа, то, я думаю, НАТО и западным государствам надо выходить из этого тяжелого положения.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1999 г.)

Сербы помнят поступок белорусского лидера. Как помнят и свои уроки истории. Хорошо выучили, кто друг, кто враг, даже если враг говорит о "гуманитарных" целях, защите прав человека. В 1999 году альянс начал операцию "Союзная сила" без санкций Совета Безопасности ООН, "принуждая к миру", сбрасывая на мирных людей кассетные бомбы и снаряды с обедненным ураном. Сербы помнят. И мы напомним все детали той истории, а также спросим, как оценивают поддержку Беларуси и визит Александра Лукашенко под бомбами НАТО сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

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