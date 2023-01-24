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25 января в двух чтениях депутаты рассмотрят законопроект о партиях и общественных объединениях в Беларуси
25 января на сессии в двух чтениях депутаты рассмотрят законопроект о политических партиях и общественных объединениях в Республике Беларусь. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко, сообщает БелТА.
По его словам, в Палате представителей продолжается работа по наполнению повестки дня девятой сессии. "Сегодняпо предложению постоянных комиссийпредлагается включить в сессионную повестку восемь вопросов. Так, к рассмотрению в первом чтении подготовлены два законопроекта - это проекты законов по вопросам окружающей среды, а также по вопросам принудительного лечения и медико-социальной реадаптации. Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и общественных объединений" подготовлен к рассмотрению в первом и втором чтении", - сказал Валентин Семеняко.
Четыре законопроекта касаются вопросов международного сотрудничества. "Расширяется взаимодействие с Республикой Таджикистан, а также между странами - членами ОДКБ, - отметил депутат. - Кроме того, к рассмотрению на заседании подготовлен проект постановления Палаты представителей, предусматривающий корректировку регламента Палаты представителей и положения о секретариате Палаты представителей. Внесение изменений в указанные документы обусловлено уточнением компетенций Палаты представителей в рамках конституционной реформы, а также новшествами закона "О государственной службе".
Фото:pixabay.com
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