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25 января во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о ВНС
25 января пройдет заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.
В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов "Об изменении законов по вопросам принудительного лечения и медико-социальной реадаптации", "Об изменении закона Республики Беларусь "Об охране окружающей среды".
Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты "О Всебелорусском народном собрании", "Об основах гражданского общества", "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь".
В первом и втором чтениях - "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".
Кроме того, в одном чтении планируется рассмотреть проекты законов "О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Таджикистан о системе содействия взаимной торговле", "О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года".
Фото:БелТА
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