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26 мая в рубрике "Время Первого" смотрите все подробности больших переговоров Лукашенко и Путина в Минске
Все подробности больших переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина в Минске смотрите 26 мая в "Главном эфире".
Как отвечать на лицемерие и давление Запада? Почему в безопасности не бывает мелочей? И что Минску сказали в Тегеране? Посмотрим на политическую неделю под другим углом - в рубрике "Время Первого".
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