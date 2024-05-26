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26 мая в рубрике "Время Первого" смотрите все подробности больших переговоров Лукашенко и Путина в Минске

Все подробности больших переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина в Минске смотрите 26 мая в "Главном эфире".

Как отвечать на лицемерие и давление Запада? Почему в безопасности не бывает мелочей? И что Минску сказали в Тегеране? Посмотрим на политическую неделю под другим углом - в рубрике "Время Первого".

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