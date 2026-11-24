24 ноября 1996 года в республике состоялся второй по счету республиканский референдум. Тогда голос народа громко прозвучал по ключевому вопросу государственного строительства: более 70 % белорусов поддержали конституционную реформу. Как это и не только решение отразилось на жизни белорусов?

30 лет назад во 2-й раз за всю суверенную историю Беларуси граждане сделали выбор, который, как потом покажет время, окажется судьбоносным.

Осень 1996-го, независимая Беларусь продолжает строительство суверенного государства, параллельно формируя и политическую систему. Решать вопросы госразвития приходится в условиях экономической нестабильности, назревших социальных вопросов, которые требовали безотлагательного решения, и острых политических противоречий.

Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ:

"Определенные политические элиты хотели решения каких-то вопросов, но часто не воспринимали то, что хочет большинство людей, которые жили в глубинке, в сельской местности, в городах Беларуси - рабочие, крестьяне. Это, может быть, в меньшей степени учитывалось. Они показали свое отношение к тем событиям, которые происходили. Им нужна была сильная власть, которая была способна решить их насущные вопросы. Жизнь, жилье - это один из тех вопросов, который был очень актуален, в том числе на I Всебелорусском народном собрании. Вопрос экспорта, судьбы крупнейших белорусских промышленных предприятий, гигантов нашей индустрии - как им быть? А это же судьбы десятков, сотен тысяч людей, их насущная жизнь".

Двоевластие в молодом государстве, по сути, и станет той точкой невозврата, когда понятно: прежние механизмы советского прошлого уже не работают, а новые еще не сформировались.

Вместе с тем запрос на стабильность, уверенное завтра и четкий, а главное, понятный курс развития страны в обществе набирал силу. Это тонко почувствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко, который и предложил народу решение, прежде посоветовавшись с людьми.

Конституционная реформа и референдум 1996 года - ключевые вопросы повестки I Всебелорусского народного собрания.

Елена Балдовская, секретарь ЦИК Беларуси:

"У нас уже сложились такие традиции в нашем белорусском обществе. Всебелорусское народное собрание уже более 30 лет является площадкой, где народ может решать важные вопросы и выражать свое мнение. Республиканских референдумов было уже четыре. Как показывают итоги этих референдумов, народ в состоянии принимать те решения, которые будут направлены на развитие и процветание Республики Беларусь".

Этого же вектора 30 лет назад придерживался и Президент. Народное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию 1994 года - тогда реальная возможность отвести страну от пропасти, а людям - самим решать свою судьбу. В бюллетень включили всего 7 вопросов: 3 - от Верховного Совета и 4 - от Президента.

"Президент предлагал усиление власти главы государства. Кроме того, было принято решение о внесении изменений, когда нам праздновать День независимости. День независимости был привязан ко дню, который мы давно знали и праздновали, - это день освобождения Беларуси, Минска от немецко-фашистских захватчиков. Также были приняты решения о том, что нельзя вводить частную собственность на землю и отменять смертную казнь", - рассказал Александр Кохановский.

Более 70 % избирателей предложения главы государства поддержали, в результате чего баланс властей в Беларуси изменился. Институт президентства усилился, отныне Президент - арбитр. Он не просто отвечает, но и координирует деятельность классической триады ветвей власти.

Полномочия правительства во главе с премьером получили расширение. На смену Верховному Совету пришел двухпалатный парламент. Все это вкупе позволило укрепить власть в стране, а Беларуси - продолжить развиваться по уникальному лекалу.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Благодаря референдуму 1996 года мы сегодня имеем те успехи и ту Беларусь, которой мы можем гордиться, потому что вместо хаотичного, непонятного развития с чужими имитационными формами мы получили в результате национальную модель государственного суверенного устройства".

Этап становления суверенной Беларуси - непростой период в истории страны, но однозначно один из важнейших. Спустя годы решения, принятые в 1996-м, не просто доказали свою эффективность, а "подсветили" куда более важные ценности: всегда прислушиваться к себе и голосу народа.