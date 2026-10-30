30 октября парламентарии обсудят проект бюджета на 2027 год и изменения в Налоговый кодекс

В Овальном зале в центре внимания - главный финансовый документ. На очередном заседании депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете" на 2027 год, а также изменения в Налоговый кодекс.

Поддержка социальной сферы и национальной экономики остаются приоритетами. В полном объеме сохраняется и поддержка семей с детьми: строительство социального жилья, финансирование программы семейного капитала и возведение новых детских садов по госинвестпрограмме.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Чтобы были расходы, необходимо сформировать и доходную часть. Здесь в основу расчетных показателей проекта бюджета будущего года заложен целевой сценарий социально-экономического развития страны. Доходная часть бюджета - это 58,9 млрд рублей. В сопоставимых условиях с исполнением нынешнего года это примерно рост в 6,3 %. По расходной части, прежде всего, заложены принципы рационального и эффективного использования государственных средств с учетом всех приоритетов нашего развития, которые были указаны Всебелорусским народным собранием. Это, прежде всего, большой удельный вес. Можно смело утверждать, что бюджет остался социально ориентированным".

Парламентарии также ратифицируют несколько международных соглашений и документов, расширяющих сотрудничество с рядом стран.