30 лет независимости - как живется Украине под звездно-полосатым колпаком

Революции вместо развития, убийства журналистов и политиков вместо свободы. Как Украина за 30 лет независимости оказалось на грани потери суверенитета? Что разрушили и почему не построили? И почему в стране решает не президент, а посол США и олигархи? Об этом и не только - в новом выпуске проекта "Понятная политика".

Еще совсем недавно Минск и Киев дружили и в экономике, и в политике. Но сегодня с майдана нас учат жизни, в унисон твердят о правах человека и в целом о западных ценностях. Сама Украина намедни отметила 30-й год независимости. Отличный повод глянуть, с чем подошли к юбилейной дате.

три майдана;

67 % населения за чертой бедности;

13 000 жертв войны в Донбассе;

бешеные тарифы;

потеря территорий;

внешнее управление.

Анализируя показатели, мы даже слегка приуныли. Ведь достижения напоминают скорее сводки антирекордов. И не хотелось бы делать программу сплошь негативной. Но глядя на реальные цифры, а не популистские лозунги политиков, многое становится ясно.

Президентская "шестерка"

"Наконец-то пришел достойный человек, который приведет страну к порядку", - такую фразу журналисты слышали от простых украинцев перед каждыми новыми выборами. Шесть президентов - шесть разных обещаний, а итог - один. Верхушка стягивает на себя денежные потоки, олигархи и коррупция процветают, а народу становится только хуже.

По данным ООН, каждый второй украинец живет менее чем на пять долларов в день. По данным показателям страна находится в одном ряду со множеством африканских государств. Ситуацию усугубляет и крайне дорогая коммуналка. Так, скажем, двухкомнатная квартира в Киеве может обойтись в сумму более 100 долларов в месяц из-за непомерных тарифов на газ. Растут они постоянно, иногда сразу на 50-70 %, и происходит это едва ли не каждые полгода много лет подряд.

По индексу человеческого развития страна упала на 30 позиций. По уровню ВВП на душу населения - и вовсе на 40. Согласно свежим данным украинского Госстата, только 1 % жителей страны относит себя к среднему классу, 67 % находятся ниже уровня бедности.

news.by





Эти и другие показатели эксперты называют социально-экономическим разгромом страны. Потеря контроля над 6 % территории, размер пенсий - лишь 50-70% к уровню 2013-го. За этот же период ВВП снизился примерно на четверть, импорт и экспорт потеряли пятую часть, зато тарифы выросли фактически в 10 раз.

Госдолг прибавил порядка 10 млрд долларов, а экономика чрезмерно зависима от внешних влияний и, по сути, живет от транша до транша МВФ. Но получение денег предполагает четкое выполнение требований европейских и американских партнеров. А это и повышение тех самых тарифов, и та самая земельная реформа, которая позволит европейским компаниям скупать ценный украинский актив.

С чем нам себя поздравлять? С гробами, которые каждый день идут в города Украины? С клубникой, унитазами и людьми в трудовом рабстве в Европе? Открыли они окно. Неужели в этом победа? Владимир Зеленский не выполнил Минские соглашения, наврал не только гражданам своей страны, но и международному сообществу. С чем его поздравлять, если даже парад начинается с нацистского лозунга "Слава Украине, героям слава"? Города мертвых сегодня растут, а живых - умирают. Моя любимая Херсонская область становится меньше с каждым днем. Так с чем поздравлять? С глумлением над историей, над советским солдатом, защитившим нас от фашистов? Это уничтожается. А нацизм, убивающий страну, превозносится. Я не могу найти в этом смысла, как и многие мои соотечественники. Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады

Смерть промышленности

Советскую Украину называли индустриальным сердцем СССР. Но многие предприятия-флагманы за годы независимости пришли в откровенный упадок и просто разрушены. Львовские и донецкие, большие и поменьше - теперь они часть истории.

2014 год - остановил производство Львовский автобусный завод .

2018 год - остановился Запорожский автомобильный завод .

2021 год - официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве.

Дышит на ладан и легендарное авиационное предприятие "Антонов". За пять лет здесь не выпустили ни одного самолета.

Ждет продажи иностранным инвесторам и "Мотор Сич" - когда-то лидер в производстве авиационных двигателей. Предприятие фактически банкрот.

Не лучше дела и у бывшего промышленного гиганта "Южмаш". Здесь занимались выпуском ракетно-космической техники.В 2020 году Верховная рада внесла изменения в закон о госбюджете, чтобы погасить долги предприятия.

Утратив многие высокотехнологичные производства, Украина сегодня все больше превращается в сырьевой придаток Запада. Из нормально работающих сфер выделяются разве что АПК и добывающая промышленность.





news.by









news.by

В то же время только при Зеленском стоимость товаров выросла почти на 200 %. Итоги постмайданной Украины: страна должна по всем фронтам: жители - 2 млрд долларов за коммуналку, официальный Киев - 15 млрд должен МВФ. И не забывайте про долги за газ.

Несмотря на агрессивную риторику, Киев продолжал зарабатывать на транзите российского газа до 4 млрд долларов в год. Правда, для своих граждан это оформлялось как "голубое топливо из Германии". Так же политики поступали по схеме "Роттердам +" - закупали уголь в Донбассе, но по документам - в Нидерландах. Стоимость - плюс 100 долларов с тонны. Куда они шли - неизвестно…

Девальвация достоинства

Крайний Майдан произошел в Украине в 2014 году. Его назвали "Евромайдан", или "Революция достоинства". Причина - четвертый президент Виктор Янукович медлил с подписанием ассоциации с ЕС. Именно тогда в центре Киева носила свои знаменитые печеньки Виктория Нулланд - тогдашний помощник госсекретаря США.



"Революция достоинства" разделила украинцев на "хороших" и "плохих" не только при жизни, но и после смерти. Пришедшие в результате вооруженного переворота к руководству страной новые власти зачислили в список героически погибших только тех, кто был в рядах манифестантов. Так появился список из более 100 человек, получивший название "небесная сотня", - список погибших на площади Независимости в Киеве феврале 2014 года. Однако среди погибших были и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". О них новая власть предпочитала не вспоминать. Напротив, ряд спецназовцев обвинили "в убийстве мирных граждан", против них был начат судебный процесс.

Европейские лидеры обещали Януковичу помощь, чтобы пороховая бочка революции не взорвалась. Кинули его в тот же день. Более того, та самая госпожа Нулланд не сдержалась и четко обозначила позицию США в телефонном разговоре с послом Вашингтона в Киеве.







news.by

Майдан победил, а украинцы стали ждать членства в НАТО и ушедшем далеко, судя по словам Нуланд, ЕС. Получили только безвиз - да и то из-за ковида пока бессмысленный.



С тех пор главный человек в Украине - это американский посол. Он решает, закупать вакцину или нет. Закрывать СМИ или нет. Ну и другие насущные вопросы. А за многими членами команды Зеленского сразу после прихода к власти прочно закрепилось прозвище "соросята".

С 2014 года Украина фактически напрямую подчиняется приказам из Брюсселя и Вашингтона. Приказы эти касаются в том числе назначений иностранных граждан на ключевые должности. Киевские власти официально признали причастность Вашингтона к реформе Генеральной прокуратуры, а бывший генпрокурор Рябошапка даже обращался к американским дипломатам с просьбой помочь в поиске кандидатур для кадровой комиссии ГПУ.

Факт Только в 2014 году главой Минздрава Украины стал гражданин Грузии, Министерство экономического развития возглавил литовец, а Министерство финансов - и вовсе американка Наталья Яресько, которая являлась сотрудницей Госдепа США. Среди американцев Кабмина самой незабвенной называют Ульяну Супрун, или "Доктора Смерть".

В своей медицинской реформе Супрун предложила разделить медицину на три звена: терапевты, специалисты узкого профиля и высокотехнологичная медицина. Остальное можно убирать. По планам проамериканского Минздрава нужно было уволить 50 тыс. медработников и закрыть 332 больницы.

Даже сам Зеленский во время общения с бывшим премьером Гройсманом невзначай скажет: "Хорошо, что у моей семьи другой врач".

В июле 2020 года центр "Социальный мониторинг" провел весьма специальный опрос. Реально независимой страну посчитали лишь 22,5 % граждан. Украинский суверенитет как фикцию признали 66,5 %. Среди основных сил, под контролем которых, по мнению украинцев, пребывает их страна респонденты назвали МВФ, США и Евросоюз.

Еще одно завоевание "незалежности" - торговые квоты в ЕС. Того самого свободного европейского рынка в Украине ждут до сих пор. Сколько и что экспортировать, диктуют Наднациональные структуры Евросоюза и условия кабального соглашения. В итоге продавать туда разрешают очень ограниченное количество. Годовые квоты выбираются за квартал, а порой и за месяц.



Украинские производители и экспортеры меда, а также виноградного и яблочного соков до 25 января 2021 года исчерпали все годовые квоты на беспошлинный экспорт этой продукции в Евросоюз. Отметим, что в 2020 году квоту на беспошлинный экспорт меда из Украины в ЕС закрыли за первые 10 дней. Из-за этой проблемы летом 2020-го в правительстве обещали начать обсуждение обновления Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. Там отмечали, что потенциал украинского экспорта в направлении ЕС увеличивается и не вмещается в торговые условия, которые предусмотрены сейчас.



Цензурная свобода

В Украине пресса, как и Верховная Рада, де-факто принадлежит олигархам. Разными схемами, но суть одна. И в этом году началась самая настоящая война со свободой слова.

Совет Национальной Безопасности Украины закрыл телеканалы 112.ua, ZIK, NEWSONE, Издание Шарий.нет и портал Strana.ua. По словам офиса Президента, они либо спонсировали терроризм, либо сами являлись террористами. Эксперты же уверены в обратном - Владимир Зеленский просто вычищал поле для "своих олигархов" - Игоря Коломойского и Рината Ахметова. И заодно уничтожал тех, кто критиковал президента-комика.

А ведь еще жестче поступали с отдельными журналистами - взорвали Павла Шеремета (до сих пор убийцы на свободе, как и киллеры писателя Алеся Бузины). Ну и последний случай - активист Виталий Шишов. Белорус уже давно жил в Киеве и, видимо, не поделил деньги с украинскими националистами. Его убили даже и пытались это повесить на Минск.



"Уровень политически мотивированного насилия" - так называют покушения и нападения на журналистов и политиков некоторые СМИ. После евромайдана он стабильно высок.

За последние семь лет в стране были убиты или погибли при невыясненных обстоятельствах трое членов "Партии регионов" - Олег Калашников, Станислав Мельник и Сергей Вальтер. На еще одного бывшего "регионала" - экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса - было совершено покушение, в результате которого он стал инвалидом. Помимо этогов Украине погибли мэр Кременчуга Олег Бабаев, советник экс-президента Виктора Януковича Михаил Чечетов, экс-глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, политик и бизнесмен Игорь Еремеев.

Среди подозреваемых в ходе расследований часто значились члены нацгруппировок или участники боев в Донбассе. Но в большинстве случаев к ответственности так никто не привлечен. Про радикальную монополию на правду скажет и Виктор Янукович в своем обращении к гражданам.

Спустя шесть лет майданпродолжает разделять нашу страну. Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Виктор Янукович, экс-президент Украины

Парад, который прошел в Киеве 24 августа, пожалуй, жирная точка в определении, что такое ограниченный суверенитет. В 1991 году Украина получила независимость, а в 2021-м году по Крещатику - центральной улице - идут солдаты НАТО, а в небе красуются британские самолеты.