35 лет СНГ: формат не просто сохранился, а наполнился содержанием. Особенно характерен путь Беларуси и России. Страны показывают высокий уровень интеграции, выстраивая совместную работу на базе плотной сети договоренностей.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам:

Владимир Джабаров

"35 лет Содружеству Независимых Государств, и практически все годы шел разговор о том, что вроде Содружество скоро умрет, скоро распадется. Однако жизнь показала, что все страны, большинство во всяком случае, стран бывшего Советского Союза, заинтересовано в существовании Содружества Независимых Государств и дальнейшем развитии. Конечно, были разные периоды в наших отношениях. Сначала многие страны рассматривали Содружество как инструмент бракоразводного процесса - такого спокойного, плавного, без всяких издержек, а потом поняли, что нам плохо друг без друга. И первыми поняли, конечно, Россия и Беларусь, и наши две страны стали прекрасным примером для других стран. У нас интеграция вообще пошла очень быстро, я считаю, по историческим меркам".