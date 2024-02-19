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44 предприятия индустриального парка "Великий камень" уже выпускают продукцию
Резиденты индустриального парка "Великий камень" планируют в этом году экспортировать продукции не менее чем на 130 млн долларов. Сегодня в китайско-белорусском технокластере 127 компаний из 14-ти стран мира. В прошлом году парк стал больше на 26 резидентов. 44 зарегистрированные компании уже выпускают продукцию.
В парк обращаются бизнесмены, инвесторы из России, Беларуси и Китая, заполняя те ниши, которые образовались, рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.
Очень показательный пример - это развитие машиностроения в плане производства станков с числовым программным оборудованием, считает он. "Провинция Шаньдун активным образом поддерживает нас, есть совместный проект, - отметил Александр Ярошенко. - И сейчас китайские инвесторы приняли решение о строительстве нового завода здесь, на территории парка, который планируют запустить уже в 2024 году".
По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в области композитных материалов. Один проект из Китайской Народной Республики уже пришел в парк, предполагается, что еще один такой же проект придет из Беларуси. "В настоящее время уже 44 предприятия активно выпускают продукцию. Мы рассчитываем, что в этом году мы превысим такую красивую цифру - больше 50. Мы участвуем тоже в программе "Знак качества Беларуси". И 8 новых проектов пополнят наши ряды в 2024 году", - констатировал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка.
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