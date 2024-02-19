44 предприятия индустриального парка "Великий камень" уже выпускают продукцию

Резиденты индустриального парка "Великий камень" планируют в этом году экспортировать продукции не менее чем на 130 млн долларов. Сегодня в китайско-белорусском технокластере 127 компаний из 14-ти стран мира. В прошлом году парк стал больше на 26 резидентов. 44 зарегистрированные компании уже выпускают продукцию.

В парк обращаются бизнесмены, инвесторы из России, Беларуси и Китая, заполняя те ниши, которые образовались, рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

Очень показательный пример - это развитие машиностроения в плане производства станков с числовым программным оборудованием, считает он. "Провинция Шаньдун активным образом поддерживает нас, есть совместный проект, - отметил Александр Ярошенко. - И сейчас китайские инвесторы приняли решение о строительстве нового завода здесь, на территории парка, который планируют запустить уже в 2024 году".