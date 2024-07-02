4 июля в Астане стартует 24-е заседание Совета глав государств - членов ШОС

Астана готовится к встрече высоких гостей. 4 июля там стартует 24-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества с участием глав 16 государств. В последние годы на фоне резких изменений геополитической картины мира организация активно расширяется (сегодня ее полноправными членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Беларусь готовится официально стать десятым представителем, без преувеличения, глобальной международной организации.

Дружба, взаимное доверие, взаимная выгода и учет интересов друг друга. Девять постоянных государств-участников с населением более 3,4 млрд человек, три страны-наблюдателя и еще восемь поданных заявок на статус наблюдателя, 14 партнеров по диалогу. В Астане помимо основных стран и присоединяющейся Беларуси ожидают глав государств и правительств Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генерального секретаря ООН и представителей других международных организаций.

До этого в полном составе страны-участницы встречались в 2022 году. Тогда официально и стартовала процедура приема Беларуси в члены ШОС. Организация не является военно-политическим блоком, но, отвечая на вызовы современности, весомо влияет на мировой порядок. Нам нужно ее мощное плечо, а Беларусь нужна Шанхайской семье. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал: "Как вы уже успели убедиться, взаимодействие и сближение Беларуси с ШОС неразрывно связано с формированием архитектуры безопасности и сотрудничества всего Евразийского континента. Благодаря своему политическому влиянию, экономической силе и внутренней прочности наша Организация вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах неделимой безопасности и многообразия путей прогрессивного развития".





Белорусы готовы предложить партнерам и свой промышленный, научный, транзитный потенциал и накопленный опыт миротворческой деятельности, а также многосторонней дипломатии. Беларусь прошла все этапы становления в ШОС - сначала в статусе партнера по диалогу, затем в статусе наблюдателя, и, наконец, завершает процедуру оформления полноправного членства.

Наша страна еще и пример того, что не западные модели интеграции могут быть эффективными и привлекательными. Своим участием мы наглядно демонстрируем возможность мощной альтернативы.

Западные организации, например, ОБСЕ, дискредитировали себя. Никакие проблемы безопасности они не решают, а только больше создают. ШОС - это механизм, который позволит, на мой взгляд, в Евразии без участия третьих сторон решать конфликты и проблемы. Беларусь - это пример европейским государствам не замыкаться в своем лагере, смотреть на Восток, развивать с ним отношения. Алексей Дзермант, политолог

"Я человек, который находится не один год в политике, и внимательно наблюдал, как ШОС боролась за свое лидерство. Сейчас и такой момент, и работа Организации, и особенно события в мире привели к тому, что он изменился. Уже не будет как раньше. Взгляды прогрессивного человечества обращены к ШОС. Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную, и самое главное сейчас - это не упустить момент", - отметил Александр Лукашенко.

Саммит в Астане завершится на мажорной ноте, сплотит большую ШОСовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества, это заявил лидер Китая в преддверии своего председательства в организации.

Штаб-квартира Шанхайской организации сотрудничества находится в Пекине, Китай председательствует в Организации, а Беларусь обретет в ней свой полноправный голос.