5-я сессия Совета Республики VIII созыва начала свою работу

Главный ориентир - укрепление государственности и защита интересов белорусского народа. Стартовала 5-я сессия VIII созыва Совета Республики. Председатель Наталья Кочанова подчеркнула, что предстоящая повестка будет насыщенной.

Акцент традиционно в ближайшие месяцы поставлен на бюджетный пакет на 2027 год, изменения в Налоговый кодекс.

Требования главы государства в этой сфере неизменны: эффективное расходование средств на приоритеты социально-экономического развития, справедливая и сбалансированная система налогообложения.

Кроме того, в повестке - новации в сфере трудовых и жилищных отношений, охраны труда, здравоохранения, защиты персональных данных. Символично, что 5-я сессия стартовала в преддверии Дня народного единства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Вопросы, касающиеся здравоохранения, мелиорации, аквакультур и ряд других законопроектов, над которыми мы уже работаем. Межсессионный период - это не значит, что мы не работаем над законопроектами. Мы активно работаем, используя такие площадки, как экспертные советы, экспертно-консультативные советы. В своем вступительном слове акцентировали нюансы наших коллег на необходимости работы по всем направлениям, которые сегодня для нас являются ключевыми, - это и работа с людьми, работа с населением, приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах, их мы проводим достаточно много".

Екатерина Зенкевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"При встрече с трудовыми коллективами, населением, при проведении приемов чаще всего наших людей волнуют самые простые вопросы жизнеобеспечения. Бывают и системные вопросы, которые мы доносим до Совета Республики. Например, по инициативе именно депутатов местных советов была продлена и земельная амнистия, и строительная амнистия до 1 января 2028 года. Также у нас был инициирован институт гражданских инициатив".

Обсуждение продолжилось в стенах Конституционного суда. По поручению Президента (шире задействовать потенциал судей в законодательстве) осуществляют предконтроль нормативных актов, что позволяет повысить качество принимаемых законов.