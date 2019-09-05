5 лет минскому протоколу по урегулированию ситуации на востоке Украины

Сегодня исполнилось 5 лет со дня подписания минского протокола по урегулированию ситуации на востоке Украины. 5 сентября 2014 года стороны поставили свои подписи под документом, направленным на прекращение огня в Донбассе. И сегодня благодаря усилиям контактной группы в регионе действует бессрочное перемирие, а число жертв среди гражданского населения остается самым низким с начала конфликта. Участники противостояния регулярно подтверждают полную приверженность минским соглашениям.