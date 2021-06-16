ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

60-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в формате видеоконференции

Актуальная новость часа - экономическая безопасность, формирование союзных программ и сохранение общей исторической памяти. Такие вопросы стали основными сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в формате видеоконференции. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что против государств развернута полномасштабная гибридная война и интенсивный диалог по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.

На особом внимании парламентариев такие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все