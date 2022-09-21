8 самых наглых и жестоких госпереворотов, которые организовали США в странах Карибского бассейна

Ни одна нация не пролила столько крови по всему миру, как США. Постоянные вторжения в разные страны, десятки заказных политических убийств неугодных лидеров. И это только с начала ХХ века.

Статистика США дико ужасающая: за последние 150 лет они больше сотни раз пытались свергнуть иностранные правительства, грубо вмешивались в выборы минимум в 30 странах, бомбили население трех десятков государств. Такая демократия на штыках оставила после себя по разным данным от 10 до 45 млн жертв среди гражданского населения.

Список ужасных деяний солдат демократии велик настолько, что его даже трудно как-то структурировать. Учитывая, что американского вмешательства не смог избежать ни один крупный регион на планете, разделим по территориальному принципу. И начнем со стран Карибского бассейна.

Гавайи



Одной из первых целей США были Гавайи. Когда-то это был независимый архипелаг, но Вашингтону очень нравилось расположение, ведьгосударство открывало прямой путь в восточную Азию. Сначала с королем гавайских островов заключили торговые соглашения, а затем тот пришел в немилость.

В 1887 году США совершили государственный переворот, устроили путч и силой вынудили короля подписать "Конституцию Штыка".

О том, как дальше сложилась судьба гавайцев, можно прочитать здесь.

Пуэрто-Рико

1898 год оказался удачным для американского правительства. США также отхватили у Испании "Богатый Порт" - именно так с испанского переводится название острова "Пуэрто-Рико". Кстати, присоединили государство тоже законом и тоже в одностороннем порядке.

Документ получил название "Органический закон". Суть уже знакома: на остров назначались американские руководители, законы переписывались по новой, а для коренного населения вводились ограничения по голосованию. Пуэрто-Рико тоже получил статус "территории" - минимум прав при полном руководстве со стороны Вашингтона.

Тут бы и закончить, но ведь дело вот в чем: если Гавайистали штатом, то Пуэрто-Рико -это пример американского "дружелюбия". Остров и по сей день остается для США просто "территорией". Особенно жалко это выглядит на фоне мольбы населения острова принять их в "семью". За это на референдуме проголосовали 93 % островитян! Но воз и ныне там. Ведь население Пуэрто-Рико за республиканцев, а это уже большая игра по-американски.

Никарагуаи Гондурас

В 1912 году в Никарагуа задумали проложить канал, который объединил бы морским путем Карибское море и Тихий океан.

Полностью курировать проект возжелали в Вашингтоне, однако отказ правительства Никарагуа привел как раз к правилу большой дубинки.В том же году армия США вторглась в страну. В результате, в 1914 году латинское государство подписало договор Брайана - Чаморро. По нему американцы получали право "на вечные времена" строить и эксплуатировать Никарагуанскийканал как они посчитают нужным.

Операций США против Гондураса было много, но каждый раз зубья Пентагона ломались. Уже в середине XX века по новому договору страны даже проводили совместные учения. Однако все изменил Мануэль Селайя в начале нулевых. Президент Гондураса резко выступил с критикой американских компаний, подчинивших себе страну.

28июня 2009 года армия Гондураса при поддержке ультраправых полувоенных групп и по явной указке США совершила классический переворот. На рассвете солдаты ворвались в резиденцию Селайи, скрутили его, посадили в самолет и отправили в соседнюю Коста-Рику.

С реформами было покончено, а Гондурас сегодня - очередная военная база США. Ну и стоит упомянуть Гаити - тоже бельмо на глазу американского доминирования. На этом маленьком острове американцы провели в 1990-х операцию "Поддержка демократии".

Гватемала

"Банановое вторжение" США в 1954 году принято считать одной из самых наглых и одиозных операций ЦРУ в истории. Официально США хотели "уберечь страну от коммунизма". На деле ониавтоматом и ракетами защищали интересы своих же компаний, эксплуатирующих ресурсы страны.

О том, как прошла одна из самых масштабных операций вторжения США можно узнать здесь.

Куба

1 января 1959 года на Кубе победила революция. Диктатор Фульхенсион Батиста, который помогал отмывать деньги американской элите, сбежал. По разным сводкам, Батиста вывез с собой целый самолет наличных денег. И процветать бы Острову Свободы во главе с Фиделем Кастро, если бы не США, которые начали бомбитьмирные города и военные базы.

Подробнее о помощи СССР и о том, как США в прямом смысле громили Кубу, можно прочитать здесь.

Гренада



Следующая точка на карте - Гренада.Американцы вторглись туда после прихода к власти нового правительства, которое ориентировалось на СССР. А призрак коммунизма, как мы знаем, для Вашингтона абсолютное зло. Не дай бог вторая Куба случится.

В 1983 году Гренада взяла курс на сближение с СССР и Кубой, в том числе в военной сфере. Вашингтон тут же заговорил о распространении “вируса марксизма”. Президент Морис Бишоп решил сгладить ситуацию и вступил в переговоры с американцами, что привело к расколу в правящих кругах. Главу государства арестовали и расстреляли вместе с ближайшими соратниками. И Вашингтон направил в Гренаду войска. Быстро организовали парламентские выборы, к власти пришла партия во главе с Гербертом Блейзом, ориентирующимся на США.

Панама



Вторжение в страну под надуманным предлогом - классическая схема Белого дома. Следующий пример - Панама. Сюда американцы наведались зимой 1989 года. Дабы "защитить своих граждан" и "восстановить демократию". На самом деле Вашингтону хотелось сохранить контроль над Панамским каналом - стратегически важной транспортной артерией, а для этого необходим контроль над страной.

В результате в Панаму бросили 26 тыс. солдат с танками и артиллерией. Страну оккупировали за неделю, захватив радио, телевидение и другие объекты. Президента отстранили от власти, в должность вступил лояльный Белому дому политик.