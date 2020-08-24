92 % украинцев поддерживают Лукашенко

Кадры эфира украинского телеканала "НАШ", где на днях был проведен интерактивный опрос. Зрителей спросили: "Кого вы поддерживаете: Лукашенко, протестующих, никого, мне все равно".



Украинцы продемонстрировали потрясающее единодушие: 92 % поддерживают Лукашенко, лишь 8 % за протестующих, а вот равнодушных не оказалось.



