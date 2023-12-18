9 линий стратегического сотрудничества - какие сферы Президент предложил развивать с Московской областью?

Беларусь и Россия сильны регионами. Сегодня в Минске в очередной раз обсуждали сотрудничество по этой линии. К нам прибыла делегация Московской области. На переговорах с губернатором столичного региона Российской Федерации Александр Лукашенко подчеркнул, что важно выпускать собственную продукцию на совместных предприятиях. Развитие кооперации, создание новых импортозамещающих производств - в приоритете у союзников. И тема номер один для Московской области. Беларусь готова включаться в совместные производственные цепочки. У нас есть и опыт, и научная база, и желание работать сообща. Сфер, где мы можем быть полезны друг другу, много. От промышленности и строительства до АПК, медицины и науки. Наталья Бреус расскажет подробнее.

Беларусь - Россия: сила регионов

За 2 недели до Нового года во Дворце Независимости уже чувствуется особая атмосфера. Гостей встречает новогодняя красавица. Традиционная предпраздничная суета - не повод откладывать дела в сторону. Наоборот, самое время наметить планы на год наступающий с важным регионом России.

Товарооборот с Московской областью в этом году будет лучшим за всю историю сотрудничества с Беларусью

В качестве губернатора Московской области Воробьев в Минске впервые. Хотя многие его коллеги бывали и не единожды. Но это не мешает столичному региону быть основным партнером среди всех субъектов Российской Федерации. Первые по объему торговли с нами. Год завершаем с лучшей общей цифрой - в 10 млрд долларов. Для Подмосковья, помимо Беларуси, такое значение имеет разве что Китай.

А. Лукашенко провел переговоры с губернатором Московской области России

Хорошо, что приехали - есть о чем поговорить и хорошие слова Вам сказать за то, что в сотрудничестве с Беларусью ваша область занимает практически первое место. Это колоссальные объемы нашей торговли. Я рад Вас приветствовать здесь канун Нового года, есть о чем поговорить. Есть направления, и мы их обсудим, по которым мы можем усилить наше сотрудничество.

Губернатор Московской области: Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества с Беларусью



Мы сегодня здесь для того, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, ваше отношение. Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Беларуси во всех отношениях. Андрей Воробьев, губернатор Московской области России

Усилить сотрудничество

Кольцом вокруг Москвы. Положение области обязывает. Именно оно позволяет региону быть настоящим логистическим хабом для наших товаров - от техники и продуктов до лекарств.

А. Лукашенко: Нам нужен задел в виде производства собственной продукции на совместных предприятиях

"Дилерство и торговля - это хорошо. Но они слишком зависят от текущей конъюнктуры, - заметил по этому поводу глава государства. - Вы, как человек опытный, хорошо знаете, что задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях".

Предложения белорусской стороны

Александр Лукашенко предельно конкретно пройдется по всем направлениям сотрудничества - их немало. Московская область сегодня - это, по сути, большая стройка. В разгаре, например, дорожное строительство, всерьез взялись за коммунальное хозяйство. В этом году стартовала самая масштабная в истории Подмосковья модернизация ЖКХ. И поэтому в следующем уже планируют всерьез закупиться белорусской техникой.

"Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию, и, я даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику и мы выполнили все обязательства, которые будут предусмотрены по договору", - заверил Президент.

"Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона".

Этот товар, по словам Александра Лукашенко, имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство можно организовать в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства. Министерство архитектуры и строительства Беларуси готово вместе с Московской областью проработать логистику и возможности размещения бетоносмесительных мощностей.

А. Лукашенко провел переговоры с губернатором Московской области России

Поучаствовать в возведении объектов могут и наши строители. Ну и если техники станет больше, то вполне логично, чтобы и сервис был под рукой. Так что идея обосноваться в Подмосковье с сервисно-логистическим хабом будет как нельзя кстати. Еще один момент, который оценят люди. Многие москвичи и жители столичного региона облюбовали белорусские здравницы. Поправить здоровье - всегда пожалуйста. Следующий шаг в этой сфере - не усложнять с поставками продукции медназначения.

Медицинские услуги и реабилитация

"Надо сделать так, чтобы стоимость комплектующих, если мы говорим о медицинском оборудовании, и услуг не била по карману обычных, простых людей", - подчеркнул Президент. Однако сейчас в России расходы по сертификации изделий медицинского назначения значительно, в разы выше, чем, например, в ЕАЭС.

По словам Президента, он поручил послу Беларуси в России Дмитрию Крутому проработать этот вопрос.

Президент: Московская область архиважна для Беларуси

Из Беларуси москвичи обязательно везут с собой вкусные гостинцы. Наши молочные и мясные бренды в рекламе у россиян точно не нуждаются. В АПК можем вместе теснее. Санкционный диктат отодвинул на второй план взаимную конкуренцию, на первом месте теперь кооперация и работа по импортозамещению.

Для Московской области импортозамещение входит в число приоритетов, в регионе на различных стадиях находится более 200 проектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд российских рублей. Для экономики Беларуси эти задачи также имеют первостепенную важность, обратил внимание Александр Лукашенко. "В этом плане мы накопили хороший опыт. Мы очень много, часто обсуждаем эти вопросы с Президентом Российской Федерации. И хочу с удовольствием отметить, что, наверное, лучше всех (в части развития импортозамещения - Прим.) мы работаем с Московской областью.

В заключение глава государства заявил о готовности белорусской стороны к открытому предметному диалогу по всем обозначенным вопросам: "Хочу заверить: если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от этих договоренностей".

По словам Президента, Московская область архиважна для Беларуси. Ведь это не только крупнейшая область России, но и значимый узел для реализации поставок во все другие российские регионы.

Губернатор Воробьев: Мы можем реализовывать совместные мероприятия

Обратная связь тут же - все озвученные Президентом темы Подмосковью интересны. Ведь это рабочие места, налоги, развитие региона.





У нас Подмосковье действуют индустриальные парки, где размещаются производства и даются специальные условия, в том числе финансовые - льготные кредиты под 5-7 % годовых для реализации того или иного импортозамещающего проекта. Таких проектов у нас 230. Порядка 20 в 2022 году и 50 мы открываем в этом году. Соответственно и белорусские компании могут себя в этом найти. Как сказал Президент, мы можем реализовывать совместные мероприятия. Это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья. Все эти возможности у нас есть. Андрей Воробьев, губернатор Московской области России

Переговоры в правительстве

Если что - наука в помощь. Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов, и Беларусь заинтересована расширить здесь сотрудничество - ученым впору сформировать дорожную карту взаимодействия. Их слово в развитии импортозамещающих производств нередко становится решающим. Главное ведь идея - остальное быстро приложится. Детали обсуждали уже на правительственном уровне.

В последние годы наше сотрудничество развивается особенно активно и продуктивно. Это обусловлено как необычной ситуацией, с которой мы столкнулись с учетом мировых процессов, так и переосмыслением возможностей друг друга, пониманием перспектив совместной работы. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Беларусь - Россия: сила регионов

К сотрудничеству активно подтягивают предпринимательские круги. Именно поэтому на площадке "Великого камня" сегодня собрался представительный бизнес-форум - три десятка компаний с нашей стороны, с десяток российских. Чтобы, не теряя времени, найти новые точки соприкосновения и проекты. Регионы были и продолжают оставаться главной движущей силой для Беларуси и России.