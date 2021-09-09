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9 сентября А. Лукашенко и В. Путин в Москве обсудят программы интеграции

Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня в Москве обсудят программы интеграции.

Это финишная прямая перед подписанием знаковых документов. Впереди - новый этап интеграции. Накануне встречи президентов экспертное сообщество обсуждает союзные программы развития, а также реакцию конкурентов на появление еще более сильного экономического игрока в регионе.

Вместе против санкций

Специалисты делают акцент и на новых возможностях, которые открываются в условиях санкционного давления. Совмещение усилий по противодействию дает больший коридор для маневра и защиты наших экономик. Все конкретные нюансы и подробности узнаем уже сегодня, когда состоятся переговоры лидеров Беларуси и России.

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