9 сентября А. Лукашенко и В. Путин в Москве обсудят программы интеграции

Это финишная прямая перед подписанием знаковых документов. Впереди - новый этап интеграции. Накануне встречи президентов экспертное сообщество обсуждает союзные программы развития, а также реакцию конкурентов на появление еще более сильного экономического игрока в регионе.

Специалисты делают акцент и на новых возможностях, которые открываются в условиях санкционного давления. Совмещение усилий по противодействию дает больший коридор для маневра и защиты наших экономик. Все конкретные нюансы и подробности узнаем уже сегодня, когда состоятся переговоры лидеров Беларуси и России.