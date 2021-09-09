9 сентября в Москве пройдет саммит лидеров Беларуси и России

Макроэкономическая политика, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики, таможенное администрирование, налоговое законодательство и две дорожные карты посвящены непосредственно унификации социально-трудовых аспектов, равенство прав наших граждан. Чтобы мы в плане обеспеченности, в том числе и выплаты пособий, и вопросы инклюзии по согласованным мерам, которая оказывается государствами по поддержке инвалидов. Еще дорожная карта посвящена вопросам организации туристической сферы

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси