А. Лукашенко 15-17 сентября с рабочим визитом посетит Таджикистан

Президент Беларуси 15-17 сентября посетит с рабочим визитом Таджикистан. Борт номер один вылетит в Душанбе - в среду - 15-го сентября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусского лидера в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. На полях мероприятий Президент Беларуси также пообщается с зарубежными лидерами.