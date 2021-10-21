А. Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой

Главные акценты расставлены. Президент сегодня встретился с рабочей группой, которая занимается доработкой проекта новой Конституции. В ее состав вошли 11 человек, все опытные управленцы. После того как проект Основного закона дошлифуют, его обсудит Конституционная комиссия. Следующим шагом станет всенародное обсуждение, а после документ еще раз посмотрят юристы, и только потом его вынесут на референдум. Как было заявлено, он состоится в Беларуси не позднее февраля следующего года.

Группа, которая дорабатывает проект, никак не отменяет работу Конституционной комиссии, она по-прежнему продолжается. Глава государства сегодня обозначил основные моменты. Во-первых, Конституция пишется, как бы кто ни говорил, уж точно не под Президента, а для будущих поколений. Поэтому важно учесть и уроки за четверть века, и, конечно, конкретно за прошлый год. Безусловно, еще предстоит определиться по многим вопросам, но однозначно нельзя допустить в стране двоевластия. Все подробности у Илоны Красутской.





Все, как и обещали! Максимально публичное и открытое обсуждение каждого этапа работы над новым Основным законом. Сначала свое дело сделала Конституционная комиссия. Теперь шаг за рабочей группой, которая занимается доработкой.

Рабочую группу по доработке Конституции возглавляет Игорь Сергеенко

Группу возглавил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Ему помогают еще 10 человек. Не каждый из них в последнее время был на виду, но все люди хорошо знакомые. Разве Александр Радьков или Михаил Русый нуждаются в представлении?!

Все, как любит наш Президент, - услышать больше разных мнений. Потому понадобился еще один так называемый конституционный пул. Глава государства сходу сориентирует: дело рабочей группы - предложить Конституционной комиссии и людям варианты хотя бы по основным моментам, которые важны для управления государством. Каждый должен заниматься своим делом. Юридические моменты оставим юристам.

Президент: Нельзя допустить в стране двоевластия

Задача для рабочей группы со звездочкой. Во-первых, у них не так-то много времени, а белорусы хотят услышать конкретику.

Полномочия и состав ВНС. Это сейчас с ним все понятно: собираются делегаты, принимают важные решения для экономики, социальной сферы и т.д.. Но уже совсем скоро людям нужно будет объяснить его новый функционал. Пока общество это понимает слабо.

Пока остаются некоторые неизвестные, под эту марку пытаются выдать желаемое за действительное. Оппоненты власти по-прежнему повторяют мантру: мол, Лукашенко пишет Конституцию для себя. ВНС нужен, чтобы уйти и в тоже время остаться. Глава государства успокоит: с Конституцией "под Президента" мы живем четверть века. Следующая - это другое.

Перераспределение полномочий

Это на заре независимости стране нужна была сильная президентская власть: тогда без этого вряд ли бы справились с кризисом. Сегодня новое время - часть полномочий можно опустить на местный или уровень правительства. Словом, снять с плеч Президента несвойственные функции. Но при этом логично, если Беларусь сохранит форму президентского правления. За это, к слову, выступает большинство белорусов. Поддерживает их и Александр Лукашенко.

Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес. Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Наше общество привыкло: если что-то происходит - нужна реакция Президента. Александр Лукашенко в последнее время был занят другими вопросами и не комментировал ни масочный режим, ни вакцинацию. Общество его уже "потеряло". Главное, чтобы новая Конституция - это не про потерять страну.

А. Лукашенко: Любой наш шаг может разрушить страну

Дискуссионные вопросы по-прежнему остаются. Но расставить все точки над "і" рабочей группе предстоит в течение месяца.

Доработка Конституции займет около месяца