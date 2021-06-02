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А. Лукашенко: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне
В едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету. Итоги сочинских переговоров озвучили накануне во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились: поставки российских углеводородов будут в запланированных объемах. Не обещают проблем политики и с доступом к природному газу - сейчас решают с ценами. Россия подтвердила, что в июне планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов. Обсудили и новые рейсы для Belavia: полетим в Сочи, Краснодарский край и Казань. Больше рейсов будет в Москву и Санкт-Петербург.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы знаете мою позицию: Belavia не имеет никакого отношения к так называемому инциденту, который произошел. Компания, которая не сажала, не поднимала этот самолет, вообще никакого отношения не имеет. И это говорит о том, что Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем инцидентом. Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. И я обещал, что Belavia мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести - поддержать по всем направлениям. Поэтому министр иностранных дел, министр транспорта, надо организоваться и реализовать наши договоренности как можно раньше, чтобы коллектив Belavia (почти 2 тыс. человек) имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что.Не обошли президенты и темы последних дней: противостояние санкциям, а также задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги. Несмотря на российское гражданство последней, следствие по обоим задержанным на рейсе Ryanair пройдет в нашей стране. В целом о международной повестке президенты абсолютно одинаково оценивают ситуацию: да, Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне.
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