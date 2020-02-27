А. Лукашенко: Беларусь выступает за реальную интеграцию на классических принципах

Тема интеграции. Нынешний год для Беларуси как участника разных объединений постсоветского пространства насыщенный. ОДКБ возглавил наш человек - Станислав Зась. В этом году Беларусь сопредседатель в СНГ. А в Евразийском союзе для нашей страны год важный дважды. Во-первых, официальный Минск председательствует в ЕАЭС. Во-вторых, пост главы Евразийской экономической комиссии доверили опять же белорусу - Михаилу Мясниковичу.



Все знают, что официальный Минск на интеграционных площадках статистом не был никогда. Есть проблемы - значит, предлагаем пути решения. Как раз о нюансах работы ЕАЭС сегодня Александр Лукашенко детально говорил с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. Акцент, конечно, на минусы. Это и многочисленные препятствия в торговле, где правила порой диктует откровенный монополизм и отсутствие единой политики в крупнейших секторах экономики: от промышленной до транспортной. А еще так и не реализованные полностью свободы, которые декларировались более пяти лет назад. Отдельно говорили и о белорусско-российских отношениях, которые должны быть примером союзничества. Но на деле в некоторых моментах, скорее, антипример.



Какой должна быть реальная интеграция, почему стратегия ЕАЭС до 2025 года должна быть поэтапной, какие сегодня болевые точки существуют между странами “пятерки”? Ольга Макей продолжит.



В новой должности Михаил Мясникович еще не полный месяц. Но обжить кабинет офиса ЕЭК, который находится в Москве, удалось едва ли. С начала февраля командировки. Сперва в Армению, затем переговоры в Кыргызстане. После Казахстан, где помимо встречи с президентом, еще и разговор с почетным председателем ЕАЭС Назарбаевым.

Президент Беларуси встретился с председателем коллегии ЕЭК

Собрав евразийские настроения в союзных столицах, Мясникович приезжает в родную. И хотя эта встреча начнется с шутки от Президента, мол, Михаил Владимирович помолодел, сам он и журналисты, работающие сегодня во Дворце, понимают, что разговор будет серьезным. Его Президент начинает с настроений в некогда общей для всех столице - Москве (видео).

Однобокость публикаций (будь то некоторые СМИ или модные нынче Telegram-каналы) в последнее время действительно очевидна. Впрочем, вбросы с Востока становятся регулярными, как только "писатели" или, скорее, те, кто писателям диктует, учуют холодный ветер между Минском и Москвой. Желание ли это нагреться или разжечь костер между столицами, действительно их дело. Но становится абсурдным, когда президенты (вспомним телефонный разговор) договариваются о компенсациях по нефти, а через пару часов в Москве эти решения российские министры поворачивают в нужное им русло.

Такими ли виделись союзные отношения? И такой ли должна быть интеграция? Однозначно нет. Как не должно быть и ежегодных нефтегазовых споров (видео).

А. Лукашенко: Беларусь выступает за реальную интеграцию на классических принципах

Союзное государство в свое время стало базисом для других интеграций на постсоветском пространстве. Союз таможенный, затем Евразийский. Правда, саму суть слова "интеграция" в последнее время девальвировали. Александр Лукашенко возвращает в реальность. И напоминает о классических принципах (видео).

Т.е. Минск не против интеграции, как раз за. Но тут важен тот самый принцип справедливости (о ней часто говорит Президент). В отношениях союзников без этого никак.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Форма принуждения интеграционных процессов всегда будет вести к центробежным силам. И однозначно, если вы сегодня договорились, завтра, если есть какие-то недоговоренности, будет вести к разногласию и не интеграции, а наоборот дезинтеграции. Поэтому белорусская позиция по продвижению именно экономических составляющих в интеграционных процессах является наиболее приемлемой, наиболее современной и отвечающей интересам каждой из сторон как в рамках ЕАЭС, так и в рамках Союзного государства".



2020 - год председательства Беларуси в ЕАЭС

Те же классические принципы реальной интеграции Минск продвигает и на евразийском пространстве. Кстати, Беларусь пока единственная страна, которая председательствует в ЕАЭС уже второй раз. Первый пришелся на 2015. Год начала работы союза, его укрупнения (присоединились Армения и Кыргызстан) и подписания соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом. И вот уже позади пятилетний юбилей. Но за этот срок построить "союз равных" так и не получилось (видео).

На внутреннем рынке ЕАЭС 66 препятствий

66 препятствий. С таким багажом ЕАЭС вошел в 2020 год. А еще 25 соглашений в рамках союза так и не ратифицированы. Все это, конечно, не ускоряет работу и, что важно, не делает его более привлекательным как для участников, так и для внешних игроков (видео).

Можно ли враз отменить все барьеры и изъятия? Вопрос не столько риторический, сколько дело принципиальности лидеров пятерки. Об этом говорим уже с Михаилом Мясниковичем. Реально ли это? Время покажет.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

"В торговле товарами у нас масса барьеров и изъятий. Президент поддержал мое предложение, чтобы, может быть, одномоментно принять решение: все страны отменяют барьеры и ограничения и дают установки правительствам не порождать новые. Но это может быть решение только глав государств".



Сергей Кизима, завкафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

"Белорусская точка зрения очень проста - слишком медленно. Если мы запрягаем, то когда мы поедем? В этом плане, конечно же, необходимо как можно быстрее переходить к тому, чтобы и Евразийский экономический союз был союзом. Чтобы все договоренности о его функционировании соответствовали национальным интересам стран, которые в нем участвуют".



Евразийский экономический форум пройдет в Минске 19 мая

Главы государств ЕАЭС соберутся в Минске в мае. В это же время в планах провести и первый экономический форум. Белорусская столица станет площадкой для объединения всего инвестпотенциала союза. Участники - бизнес-стран пятерки и других. Но главная задача на ближайшие два с половиной месяца - детальная доработка стратегического для союза документа (видео).

Президент о стратегии евразийской интеграции до 2025 года

Еще в январе Александр Лукашенко направил своим коллегам по интеграции обращение, в котором - белорусские инициативы. Документ легко можно найти в интернете. Там и усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии. Это важно там, где больше всего барьеров и изъятий, например, техрегулирование, применение санитарных или ветеринарных мер. А еще ускорение создания единых рынков и общая политика в ключевых сферах. Об этом часто говорят на саммитах, но подвижек нет (видео).

Союз должен строиться на фундаментальных принципах

Мясникович скажет - союз, это как семья. И тут трудно не согласиться. Да, разногласия бывают, хуже, когда нет доверия. Отсюда как снежный ком накапливаются барьеры, изъятия и ограничения. И евразийская семья - это не только президенты за круглым столом.

А еще правительства, эксперты, предприятия. Порой именно на этом этапе и возникают волокита, интересы монополистов, а то и личные. И тут хочется сказать избитое: надо разговаривать и договариваться. Но пора уже действовать (видео).

Честность и порядочность - то, чего порой не хватает и в локомотиве - Союзном государстве, и в целом, в евразийской интеграции. Да, эксперты часто говорят: без кооперации в современном мире озлобленной конкуренции не выжить. Но как быть, если от интеграции больше выигрывают третьи страны, а не участники, которые нелогично строят друг для друга барьеры?