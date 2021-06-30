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А. Лукашенко: Есть что обсудить в плане безопасности, оборонки, военно-технического сотрудничества
Давать отпор гибридным атакам и действовать сообща! Общая безопасность и военно-техническое сотрудничество обсуждались на встрече Президента Беларуси с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Геополитическая ситуация сейчас не самая простая. Все большее распространение получают так называемые гибридные войны. Они нередко наносят государствам не меньший ущерб, чем традиционные горячие конфликты. Ранее Патрушев отмечал, что в Беларуси был сорван сценарий цветной революции, а в попытках перевернуть нашу страну ряд стран Запада перешел все красные линии.
Также Николай Патрушев встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Такой диалог проходит ежегодно, охватывает максимально широкую военно-политическую повестку и нацелен на всестороннее укрепление стратегического партнерства двух стран. Отдельное внимание - мерам противодействия санкционной политике Запада.
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