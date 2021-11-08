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А. Лукашенко и И. Алиев провели телефонный разговор
Главы государств подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров двух президентов в апреле в Баку, обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана.
Александр Лукашенко приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Александр Лукашенко подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов.
Президент Беларуси также выразил соболезнования родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта и отметил исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, остановившего кровопролитие.
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