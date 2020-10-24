3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
А. Лукашенко и М. Помпео: Ситуация в мире, обстановка в Беларуси и США, диалог стран
По инициативе американской стороны сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео. Беседа длилась около получаса.
Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку - и в Беларуси, и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.
Александр Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, Глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ по защите общего пространства в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.
В целом белорусский лидер подчеркнул - мы выступаем за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре. Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Республики Беларусь.
Кроме того, как отметил Александр Лукашенко, в Беларуси внимательно наблюдают за проходящей в США политической кампанией. Пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов