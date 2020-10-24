А. Лукашенко и М. Помпео: Ситуация в мире, обстановка в Беларуси и США, диалог стран

По инициативе американской стороны сегодня состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео. Беседа длилась около получаса.

Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку - и в Беларуси, и в США. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, Глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ по защите общего пространства в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

В целом белорусский лидер подчеркнул - мы выступаем за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре. Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США и Республики Беларусь.