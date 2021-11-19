Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие двусторонних отношений

Ситуация на границе вновь в центре внимания президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин 19 ноября провели телефонный разговор (второй за неделю). И это понятно. Европейская и американская диктатуры активизировались по всем фронтам. Идет массированный поток дезинформации и военных провокаций. Каждая вторая новость коллективного Запада сквозит ядерной составляющей. Гибридная война, запущенная против нас Вашингтоном, угрожает стабильности всего региона, причем с той стороны правил не существует. Да и человеческого там все меньше. Сплошная толерантность.