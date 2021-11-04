А. Лукашенко и В. Путин сегодня проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства - встреча пройдет в формате видеоконференции

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут сегодня заседание Высшего госсовета Союзного государства. Встреча начнется в ближайшее время и пройдет в формате видеоконференции. В повестке 6 вопросов. В ходе заседания президенты планируют утвердить пакет важных союзных программ. Они уже одобрены в сентябре на заседании Союзного Совмина станут практической основой для углубления интеграции.



Кроме того, в повестке - торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, военная доктрина, концепция миграционной политики Союзного государства. Обсудят и присуждение Союзной премии в области науки и техники, а так же реализацию и мониторинг решений Высшего госсовета.