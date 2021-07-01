А. Лукашенко и В. Путин: власти заинтересованы в развитии межрегиональных связей

Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно подчеркивали: власти обеих стран заинтересованы в придании дополнительного импульса развитию межрегиональных связей. Тезис подтвердили и сегодня на пленарном заседании форума.

Эту площадку, к слову, лидеры именуют важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства.

Самым грандиозным за последние десятилетия белорусско-российским проектом Александр Лукашенко назвал БелАЭС. (Буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок, через год заработает второй). Атомная станция - яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи, отметил белорусский лидер.

Наша страна, по словам Александра Лукашенко, поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России: от Смоленска до Сахалина. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами. Не обошли стороной, пожалуй, самый важный вопрос на данный момент: политическое и экономическое давление на Беларусь со стороны коллективного Запада. Лидеры озвучили единый подход к противостоянию санкционной риторике.

Государства западного мира сделали ставку на силу, поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник. Мы окажем братской Беларуси поддержку. Владимир Путин, Президент России

Одна из ключевых тем Форума регионов: научно-техническое сотрудничество в условиях цифровизации. Эксперты не только наших стран, всего мира приходят к выводам, что цифру можно использовать не только во благо: фейки, которые плодятся благодаря передовым технологиям. Криптовалюта вообще не попадает ни под одно законодательство, что делает ее привлекательной для преступников и террористов. Здесь оба президента тоже солидарны: в союзной повестке есть запрос на консолидированный подход к высоким технологиям как для политики, так и для экономики.

Цифра давно стала неотъемлемой частью нашей действительности. В будущем человечество наверняка ждут еще более глобальные перемены. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Также предложил Александр Лукашенко разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства - до 2030 года. В этом контексте проходит и укрепление союзных СМИ, ведь медиа сегодня порой оружие посильнее танков и ракетных комплексов. Тут запрос предельно четкий: вакцина от коронавируса у стран есть, а вот как выработать иммунитет от фейковых новостей - предстоит еще продумать. Ведь как отметили лидеры, Союз Беларуси и России -ценность, которую необходимо передать и будущим поколениям.