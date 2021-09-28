А. Лукашенко: Конституция заложит основы перемен, но это не ломка, а эволюционное развитие

В стране делают Конституцию для народа. Ее нужно совершенствовать, но идти от жизни. Это заявил Президент на расширенной встрече с Конституционной комиссией, которая последние полгода аккумулировала идеи по реформе Основного закона. Сегодня состоялся большой обмен мнениями во Дворце Независимости. Подвели предварительные итоги. Это Александр Лукашенко подчеркнет неоднократно. Прошлись по наработкам и сложным, спорным моментам. Что импонирует, а что вызывает вопросы, по поводу каких норм нет консенсуса? Говорили откровенно. Закрепление ценностных ориентиров общества, преемственность социальной политики, незыблемость суверенитета - все это приветствуется. Хоть сейчас есть разные мнения, Президент подчеркнет, что референдум по новой редакции белорусской Конституции состоится и пройдет не позднее февраля следующего года. Главный смысл - обновленный Основной закон в итоге должен гарантировать спокойное развитие Беларуси. Комиссия предложила вариант проекта новой Конституции, этот вариант еще будет дорабатываться. Предстоит и общественное обсуждение. Взгляд в первом приближении у Натальи Бреус.

Обновление Основного закона страны: обмен мнениями во Дворце Независимости

Эта встреча Президента с Конституционной комиссией была очень ожидаема. Некоторые ресурсы даже начали нагнетать, мол, Лукашенко тянет с обсуждением. Что, конечно, неправда. Президент поставил дедлайн для комиссии - к августу наработки авторитетной команды должны быть на столе. Генераторами идей были и общество, и специалисты, и те, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

Обычно в кулуарах дворца куда тише, но не в тот раз. Сразу понятно, какая атмосфера все это время царила в Конституционной комиссии - несколько месяцев ее участники работали бок о бок. Бурные обсуждения не прекращались и сегодня. Правда, до этого, признаются члены команды, были куда более горячие споры.

А. Лукашенко: Есть вариант проекта нового Основного закона

Хоть позади месяцы кропотливого труда, но, кажется, все только начинается. Президент благодарит за проделанную работу участников Конституционной комиссии, а это 36 человек из самых разных сфер - парламентарии, ученые, юристы, общественники, бизнесмены, политологи. Анализировали мировой опыт, предложения общественности и идеи, звучавшие на диалоговых площадках - старались услышать каждого и учесть все.

Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны.Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в Конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Закрепление в Конституции ценностных ориентиров общества, незыблемость суверенитета, перераспределение властных полномочий - все это приветствуется, как и преемственность социальной политики.

Это соответствует государственному курсу, который поддерживает большинство граждан страны. Но тут есть опасность скатиться к льготированию всего и вся. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае. Социальная защищенность - это не есть расширение льготирования. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Но в бочке меда от Президента есть и ложка дегтя. Остается ряд спорных моментов. Именно на них отдельно остановится лидер.

Прежде чем приступить к обсуждению - небольшая ремарка Президента. Референдуму по Конституции быть. Как и планировали, он пройдет не позже февраля будущего года. Это звучит как ответ на разные мнения, которые сегодня бурлят в обществе. Может, ну его...

Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перамен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены - это не ломка, не слом, а эволюционное развитие. Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это все должно быть законно. Конституция как раз и заложит основы этих перемен. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Обновленный Основной закон в итоге должен гарантировать спокойное развитие Беларуси

Главный смысл задуманных перемен в простом - обновленный Основной закон в итоге должен гарантировать спокойное развитие Беларуси. Президент окунет всех в историю вопроса.

На заре независимости в далеком 1994 новая Конституция и последующие корректировки были ответом на вызовы времени. Нужна была сильная "президентская рука". Это сработало. Позволило преодолеть кризис власти и взяться толком за разрешение вороха экономических проблем.





Когда вы дотрагиваетесь до проекта Конституции, думайте о своих детях, потому что им жить. Ну и мы еще умирать не собираемся. Поэтому думайте о своих детях. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона и добавить 14 новых

Лишний раз говорить собравшимся о том, какой на них лежит груз ответственности, и не нужно. Позади уже 11 встреч.

Сегодня о сути предлагаемых новшеств говорит глава Конституционного суда Петр Миклашевич. Альтернативы президентской форме правления в стране не видят. Но предлагают пересмотреть полномочия первого лица, парламента и правительства, существенно расширив зону ответственности исполнительной и законодательной власти. Например, в кадровых вопросах. Еще звучавшее предложение - установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания. Камнем преткновения стал вопрос, как формировать орган.

О полномочиях ВНС: двоевластия в стране быть не должно

По риторике Александра Лукашенко понятно, что он много думает о том, как сделать Всебелорусское собрание эффективным в возможном новом статусе. Точно не жалеет, что в свое время в принципе инициировал его создание. "Это спасло страну!" - просто скажет Президент.

Сегодня многие государства копируют в той или иной степени опыт. Что плохого в том, чтобы собираться, строить планы и ставить высокие планки на пятилетние перспективы? Это держит в тонусе исполнителей. Но вот как, если что, выдержать баланс в будущем?

Не нашли в комиссии консенсуса по вопросу смертной казни. Оставить все как есть, ограничить применение исключительной меры наказания или вовсе отменить?

Сегодня позиция Конституционной комиссии такова: в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии

А. Лукашенко высказал свою позицию по поводу смертной казни: этот вопрос надо отнести в будущее

Отторжения такой подход не вызвал. Уж очень щепетильная и неоднозначная тема. Нахрапом не решишь! В той же комиссии есть и сторонники, и противники существования исключительной меры наказания. С одной стороны, неминуемая ответственность за страшнейшие преступления. С другой, гуманный подход.

Президент не отвергает обсуждение этой темы, если таково веяние времени, но призывает (и это актуально для много другого) не гнаться слепо за чужими демократическими стандартами. Тем более что свое слово народ уже сказал на референдуме в середине 90-х.

Встреча Президента с Конституционной комиссией

Что еще среди нерешенного? Нет ясности по поправкам в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Комиссия не против сохранить эту норму, но есть и те, кто считает, что это должны делать партии и граждане. Прозвучал и акцент от парламентариев: боятся не за себя - за страну.

Так сказать разношерстность комиссии и зачастую полярность взглядов ее участников, кажется, только на руку общему делу. Как говорится, в спорах рождается истина.

Обновление Основного закона страны: обмен мнениями во Дворце Независимости

Высказаться сегодня мог каждый. Этой возможностью участники встречи пользовались. Роль бизнеса, безопасность, международная обстановка, вопросы приватизации и политики, настроения в обществе. Многие выходили далеко за рамки обсуждения варианта проекта белорусской Конституции. Это никого не напрягало. Жизнь сложнее, чем даже самый совершенный документ. Точно можно поспорить, кто в этой компании больший оппозиционер. Но в этом и вся суть открытого диалога!

Снять спорные вопросы в проекте Конституции поручено в течение месяца

Будет правильным, если дошлифовкой проекта Конституции займутся более плотно юристы. Для этого будет создана специальная группа, которая доработает проект Основного закона. Но принимать участие в ее работе будет и Конституционная комиссия.

Обновление Основного закона страны: обмен мнениями во Дворце Независимости

После того как на каждую букву главного закона посмотрят юристы, проект ждет всенародное обсуждение. Это еще до самого референдума.