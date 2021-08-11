А. Лукашенко: Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам

Хотя бы потому, что этот бумеранг прежде всего ударит по литовскому народу, который, как мы видим, сам устал от президента Науседы и вышел на улицы протестовать. О том, что Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам, - говорил и Александр Лукашенко во время "Большого разговора", но официальный Вильнюс нам не друг. Ему гадости в адрес Беларуси еще зачтутся.