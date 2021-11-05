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А. Лукашенко: Мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства
Перезагрузка совместного экономического пространства Беларуси и России. 28 программ, общая военная доктрина и миграционная политика от Калининграда и Бреста до Владивостока. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет на заседании Высшего госсовета накануне вечером. Документ был предварительно завизирован и Владимиром Путиным. В программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства. Нацеленность на расширение интеграции подтверждает каждая из сторон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик. На новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов. Вместе с тем хочу предостеречь правительства от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра.Союзная экономика - два суверенных государства
По оценкам белорусской стороны, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для нас прогнозируется в росте ВВП примерно на миллиард долларов, не считая дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке. Эксперты убеждены, союзные решения вовсе не дань политической моде, как пытаются представить на Западе. Интеграция - во благо народов двух стран.
Главное в союзных программах, подчеркнул Президент Беларуси, учет взаимных интересов и наглядный практический результат для граждан. Будущее Союзного государства заложено в самом принципе интеграции: не подавление суверенитета, а расширение возможностей для каждой из сторон.
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