А. Лукашенко: Мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства

Перезагрузка совместного экономического пространства Беларуси и России. 28 программ, общая военная доктрина и миграционная политика от Калининграда и Бреста до Владивостока. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет на заседании Высшего госсовета накануне вечером. Документ был предварительно завизирован и Владимиром Путиным. В программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства. Нацеленность на расширение интеграции подтверждает каждая из сторон.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик. На новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов. Вместе с тем хочу предостеречь правительства от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра. Союзная экономика - два суверенных государства